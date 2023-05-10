شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب والتي كان مقررا لها الأربعاء المقبل في الجولة 28 بالدوري المصري لمدة يوم واحد.

وأعلنت رابطة الأندية تقديم المباراة من يوم الأربعاء 17 مايو الجاري في السابعة مساء الي الثلاثاء 16 مايو الجاري في الخامسة مساء.

وفاز فريق بيراميدز على فريق الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم وليد الكرتي لبيراميدز في الدقيقة 14 من المباراة وعزز إسلام عيسى التقدم في الدقيقة 41 وفخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 77، وأحرز هدف الاسماعيلي محمود شبراوي في الدقيقة 67.