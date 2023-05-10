شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعسكر فى الإسماعيلية 3 أيام استعدادا لجولات الحسم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر المغلق لفريق أسوان بمدينة الإسماعيلية بالأمس الثلاثاء، لمواصلة الاستعداد لمباريات الأسابيع الأخيرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هذا القرار لرفع معدلات التركيز لدى اللاعبين والعمل على تجهيز كل عناصر القائمة دفاعيا وهجوميا بعد ظهور الكثير من اللاعبين بشكل مميز فى مباراة الدورى الأخيرة، والفوز على المصرى والأداء القوى أمام الداخلية بكأس مصر .

ومن المقرر أن يؤدى أسوان تدريباته على فترتين صباحا ومساء بملعب فندق الإقامة دون خوض لقاءات ودية، ويسعى الجهاز الطبى على تجهيز وتأهيل المصابين محمد عطوة وإسلام صلاح وديلسون كامونى.