دوري أبطال أوروبا... - التعادل يفرض نفسه على قمة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي



خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدم ريال بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 36، وتعادل مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة الـ 67.



وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، في 17 مايو/أيار الجاري.



وتأهل ريال لهذا الدور بعدما تغلب في دور الثمانية على تشلسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل مانشستر سيتي بفوزه على بايرن ميونخ 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.



وتقام المباراة النهائية يوم 10 يونيو/حزيران المقبل بمدينة إسطنبول التركية، حيث سيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع -الأربعاء- ميلان وإنتر ميلان.



(وكالات)

