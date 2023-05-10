المدرب جارديم على رادار النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر باتت تفكر بجدية كبيرة في التعاقد مع مدرب جديد، بدلا من المدرب الموقت للفريق الأول، دينكو إيليسيتش.

وأكدت صحيفة «ماركا « الإسبانية أن الإدارة النصراوية وضعت المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم خيارا أول لتولي دفة تدريب الفريق الأصفر، بداية من الموسم الجديد، في سعيها إلى العودة لمنصات الذهب.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إن هناك عاملا مهما يمكن أن يلعب دوره في أن يكون جارديم مدربا لنادي النصر، وهو العلاقة الجيدة بين المدرب البرتغالي ونجم الفريق الأصفر كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أن البرتغالي رونالدو الذي بدأ بقوة مع فريقه النصر، وسجل أرقاما فردية جيدة، خلال تسجيله 12 هدفا، لم يكن سعيدا على المستوى الجماعي، بعد أن أصبح بعيدا عن لقب بطولة الدوري السعودي.

مضيفة بأن تراجع النصر من صدارة الدوري، وبفارق 5 نقاط، جعل رونالدو يطالب بمدرب جديد، خلفا للمدرب المؤقت دينكو، ولا سيما أن الفريق يعاني بعد الخروج من كأس الملك، والتأخر في المركز الثاني في مسابقة الدوري.

وكان جارديم قد حقق لقب الدوري الإماراتي أخيرا مع شباب الأهلي.