شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 9/ 5/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، الثلاثاء، الموافق 9/ 5/ 2023 العديد من الأحداث، جاء أبرزها سفير مصر فى تونس يستقبل بعثة الأهلى استعدادا لمواجهة الترجى بدورى أبطال أفريقيا، واختبار طبى يحسم مصير حارس الترجى من قمة الأهلى بعد تأكد غياب 10 نجوم.

مران الأهلى قبل السفر إلى تونس.. محاضرة فيديو وفقرة بدنية لـ أندرياس

اختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى تونس والمحدد له عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

شاهد آخر مران للأهلى قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي بدورى الأبطال

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم ،الثلاثاء، أخر مران له بالقاهرة قبل السفر عصر اليوم إلى تونس لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، ونشرت صفحة الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الذي أُقيم بإستاد التتش ضمن الاستعداد لمواجهة بطل تونس.

تعرف على قائمة الأهلى المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجى بدورى الأبطال

أصطحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، 25 لاعباً في قائمة المارد الأحمر خلال رحلة تونس لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وصول بعثة الأهلى لتونس استعدادا لمواجهة الترجى بدورى الأبطال

وصلت بعثة النادي الاهلي منذ قليل لمطار قرطاج بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، و قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي استبعاد 9 لاعبين من رحلة تونس لمواجهة الترجي التونسي لأسباب مختلفة.

سفير مصر فى تونس يستقبل بعثة الأهلى استعدادا لمواجهة الترجى بدورى أبطال أفريقيا

استقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

ما هو برنامج الأهلى فى تونس استعداداً لمواجهة الترجى ؟

تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، ونلقى الضوء في السطور التالية عن غيابات المارد الأحمر عن رحلة تونس..

اختبار طبى يحسم مصير حارس الترجى من قمة الأهلى بعد تأكد غياب 10 نجوم يبدأ نادى الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة ضيفه الأهلي الجمعة المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد العودة من الراحة التي كانت مقررة بالأمس .