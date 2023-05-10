شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات كأس مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 9-5-2023 مباراتان ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث التقى الزمالك مع بروكسى وواجه الاتحاد السكندرى نظيره السكة الحديد.

وجاءات نتائج مباريات اليوم كالتالى:

فاز الزمالك على بروكسى 3/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل أبناء الرداء الأبيض لدور الـ16، منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات .

أحرز هدف بروكسى كامل أحمد في الدقيقة 7، وتعادل حاتم سكر للزمالك في الدقيقة 42 من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف أحمد جمعة الهدف الثانى لبروكسى، قبل أن يعود التونسى حمزة المثلوثى ويتعادل للفريق الأبيض.

وفى الشوط الإضافى الأول استطاع التونسى سيف الجزيرى إحراز الهدف الثالث للزمالك من عرضية متقنة لمصطفى شلبى .

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على السكة الحديد، بنتيجة 2 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

وحصد الاتحاد السكندرى بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة، وينتظر المتأهل من مواجهة بيراميدز وراية.

وسجل بوجى لاعب السكة الحديد بالخطأ فى مرماه، فى الشوط الأضافى الأول، وفى الدقيقة 118 سجل إبراهيم حسن هدف زعيم الثغر الثانى فى شباك السكة.

وكان انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، بعدما سجل الاتحاد هدفا فى الوقت الضائع وتم إلغاؤه بداعى التسلسل، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: محمود علاء - محمد الصالح - هشام صلاح - وصبري رحيل، خط الوسط: مورو - اسلام عبدالنعيم - عمار حمدي - خالد الغندور، خط الهجوم: مابولولو - احمد عادل ميسي.

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وناصر ناصر وإبراهيم حسن وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو وعبدالله نصيب وفوزي الحناوي وأحمد فهد.

وجاء تشكيل السكة كالتالى: حراسة المرمى: عبدالكافي رجب، خط الدفاع: بهاء مجدي - المتولي محمود - مصطفى عبدالوهاب - سامي عبدالستار، خط الوسط: ابراهيم عبدالخالق - سيلا - أمير حجازي، خط الهجوم: محمود كشلط - طه نادي- أحمد شرويدة.

وعلى مقاعد البدلاء: إبراهيم شعللها - عبدالله بيكا - يوسف زكريا - يوسف محمود - عبدالله ناصر - عضل - أحمد ربيع - لالا - بوجي.