شكرا لقرائتكم خبر عن السيد منير حكما لمباراة فيوتشر وطلائع الأسطول وأبو بكر لفاركو والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فاركو والمصرية للاتصالات ضمن مواجهات دور الـ32 لكأس مصر إلى الحكم أبو بكر عبد الحى، بينما يدير الحكم السيد منير مباراة فيوتشر وطلائع الأسطول.

يختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة فريق الأسطول، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، وذلك على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة نظيره الأسطول، وحذر علي ماهر لاعبي الفريق من مفاجآت الكأس، خاصة أن فريق فيوتشر كان قد ودع كأس مصر نسخة الموسم الماضي من دور الـ 32، وذلك بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السويس، وشدد علي ماهر على أهمية استغلال الفرص والخروج باللقاء إلى بر الأمان وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمنافسة على اللقب.

ونجح فريق فيوتشر في موسمه الأول بالدوري، في حصد بطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى، كما اختتم دوري الموسم الماضي في المركز الخامس، ليشارك في الموسم الجاري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ودعها من دور المجموعات.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.