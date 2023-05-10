شكرا لقرائتكم خبر عن الأشواط الإضافية تحسم المتأهل من الاتحاد والسكة لدور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الثانى من عمر مباراة الاتحاد السكندرى، والسكة الحديد، بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، بعدما سجل الاتحاد هدفا فى الوقت الضائع وتم إلغاؤه بداعى التسلسل، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية لتحديد الفريق المتأهل لدور الـ 16 من بطولة الكأس، ومواجهة الفائز من بيراميدز وراية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: محمود علاء - محمد الصالح - هشام صلاح - وصبري رحيل، خط الوسط: مورو - اسلام عبدالنعيم - عمار حمدي - خالد الغندور، خط الهجوم: مابولولو - احمد عادل ميسي.

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وناصر ناصر وإبراهيم حسن وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو وعبدالله نصيب وفوزي الحناوي وأحمد فهد.

وجاء تشكيل السكة كالتالى: حراسة المرمى: عبدالكافي رجب، خط الدفاع: بهاء مجدي - المتولي محمود - مصطفى عبدالوهاب - سامي عبدالستار، خط الوسط: ابراهيم عبدالخالق - سيلا - أمير حجازي، خط الهجوم: محمود كشلط - طه نادي- أحمد شرويدة.

وعلى مقاعد البدلاء: إبراهيم شعللها - عبدالله بيكا - يوسف زكريا - يوسف محمود - عبدالله ناصر - عضل - أحمد ربيع - لالا - بوجي.