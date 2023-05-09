الباطن يطمح في بارقة أمل أمام الطائي

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ويدخل أصحاب الأرض (فريق الباطن) مواجهة الليلة بقيادة مدربه الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، الباحث عن فوز جديد يعزز من حظوظ البقاء، وتجاوز التعثر الأخير أمام الرائد، مرتكزا إلى تكثيف خط المنتصف واستغلال الكرات الطويلة عن طريق الثنائي أندريه بوكيا وبيدروزا، وترجمتها عن طريق مهاجمي الفريق يوسف المزيريب، وعبدالإله البريه في خط المقدمة.
بينما يسعى فارس الشمال (فريق الطائي) في مواجهة اليوم بقيادة مدربه الروماني رادوي، إلى مواصلة الانتصارات عقب الفوز على الفيحاء بالجولة الماضية، لضمان استمرار التقدم نحو المراكز الدافئة في سلم ترتيب الدوري، معتمدا على أبرز مفاتيح لعبه بوجود الجزائري أمير سعيود، وكذلك الزيمبابوي نوليج موسونا العائد بعد الايقاف في منتصف الملعب، فيما يبقى الكنغولي جي مبينزا في خط المقدمة.
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