219 لاعبا ولاعبة في بطولة شطرنج الجامعات

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ويشارك في البطولة 219 طالبا وطالبة، إذ يخوض 147 طالبا يمثلون 30 جامعة منافسات بطولة الطلاب، فيما تشارك 72 طالبة يمثلن 19 جامعة في بطولة الطالبات، حيث أكدت مديرة بطولة الطالبات الدكتورة نوف الحماد جاهزية الجامعات والطالبات لخوض المنافسات، وسط تفاعل كبير من جميع الجامعات المشاركة، مما يدل على أن البطولة ستشهد تنافسا كبيرا بين الطالبات.
بدوره أوضح مدير بطولة الطلاب زامل العثمان أن البطولة ستقام بالنظام السويسري المعتمد في البطولات الدولية (7 جولات وزمن الجولة 15 دقيقة مع إضافة 5 ثوان لكلا اللاعبين مع كل نقلة)، مؤكدا اكتمال التحضيرات لانطلاق البطولة، مشيدا بالتعاون الكبير من جميع مسؤولي الفرق المشاركة.
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