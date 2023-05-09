شكرا لقرائتكم خبر بعد 13 عاما.. الاتحاد يقترب من تحقيق اللقب الغائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتنص فريق الاتحاد فرصة تعثر مطارده النصر أمام ضيفه الخليج بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بالجولة 26، محلقا بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، وموسعا الفارق النقطي لخمس نقاط، مع صاحب المركز الثاني فريق النصر، عقب فوزه العريض على ضيفه أبها برباعية نظيفة، في مواجهة كشرت من خلالها النمور الاتحادية عن أنيابها عقب الخسارة أمام التعاون بالجولة الماضية، لتقترب من حلم لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 13 عاما.

فيما تضاءلت فرص النصر في الحصول على لقب الدوري، بعد تعادله أمام الخليج (1-1)، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية الدوري.

النصر يغرق في أمواج الخليج

فشل فريق النصر في تجاوز ضيفه الخليج، متعثرا بالتعادل الإيجابي، ومهدرا فرصة اللحاق وتضييق الخناق على الاتحاد الخاسر في مواجهة التعاون بالجولة 25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة عجز من خلالها صاحب الأرض عن حصد نقاطها الثلاث مواصلا إهدار النقاط في مفترق هام بمسيرة الدوري، وسط موجة غضب جماهيرية عارمة على أداء الفريق وعجزه عن مواصلة المنافسة على لقب الدوري.

في حين واصل فريق الخليج بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل نتائجه الإيجابية في طريق النجاة من مراكز خطر الهبوط، منتزعا نقطة غالية من أرض ملعب الأول بارك، ليصعد للمركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة متقدما على العدالة صاحب المركز ما قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط.

ولم ينجح النصر في الفوز على الخليج للمباراة الثالثة على التوالي بملعبه في الرياض، وذلك منذ الفوز الأخير في عام 2015.

ويعد هذا التعادل هو الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، مقابل 4 انتصارات للعالمي وفوز وحيد للخليج.

نقاط العدالة تنعش آمال الوحدة

خطف فريق الوحدة فوزا غاليا على مستضيفه العدالة بالرمق الأخير من الوقت بدل الضائع جاء بواسطة نجمه البرازيلي إنسيلمو، الذي أهدى فرسان مكة ثلاث نقاط حاسمه عززت من حظوظ الفريق بالبقاء بين أندية روشن، وجاءت بمثابة الداعم والمحفز للفريق قبل نزال الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في حين تأزم وضع أبناء الحليلة فريق العدالة الذي تراجع للمركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة قبل أربع جولات من إسدال الستار على دوري الموسم الحالي.

وهذا أول انتصار للوحدة في الدوري السعودي، بعد غياب طويل دام 73 يوما.

ويعود آخر فوز للوحدة في الدوري إلى 24 فبراير الماضي، على حساب أبها بنتيجة (2-1).

النمور تفترس زعيم الجنوب

اقترب فريق الاتحاد من خطف لقب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تجاوزه ضيفه أبها برباعية نظيفة، حسمها لاعبو فرقة البرتغالي نونو سانتو منذ شوطها الأول بثلاثية مبكرة قضت على آمال الضيوف، قبل أن يضيف محمد الصيعري الهدف الرابع من نقطة الجزاء، ليتقدم الفريق الاتحادي نحو النقطة 62 مقتربا قبل أي وقت مضى من حصد لقب كأس دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد فاجأ أنصار فريقه قبل مدرب أبها بالعودة لأسلوبه السابق باللعب بطريقة 3-5-2، نجح من خلالها من الفوز برباعية خالصة أعادت الثقة للفريق وعالجت الأخطاء الدفاعية التي وقع بها دفاع الفريق أمام التعاون بالجولة الخامسة والعشرين.

مئوية العملاق غروهي تسجل 16 كلين شيت

حافظ حارس فريق الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي على نظافة شباك للمرة السادسة عشرة هذا الموسم من أصل 26 مباراة خاضها الفريق بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كان قد تجاوز رقم أخطبوط الحراسة السعودية محمد الدعيع في وقت سابق، في حين وصل للمباراة رقم 100 مع الاتحاد منذ انضمامه بالعام 2019م.

جماهير الاتحاد الأكثر حضورا

يواصل جمهور نادي اتحاد جدة السعودي تفوقه هذا الموسم بمحافظته على موقعه في صدارة ترتيب الحضور الجماهيري حتى الجولة الـ25 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»،عن تصدر جماهير الاتحاد القائمة بحضور 453.095 متفرجا، خلال 12 مباراة فقط خاضها «العميد» على أرضية ملعبه.

وجاء النصر بالمركز الثاني بواقع 216.604 متفرجين، في 12 مباراة أيضا على أرضية ميدانه، في حين كانت المفاجأة بحلول نادي العدالة في المركز الثالث بـ145.900 متفرج، في 12 مباراة لعبها على ملعبه هذا الموسم حتى الآن.