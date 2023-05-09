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ريال مدريد ومانشستر سيتي.. الملكي يتقدم بصاروخية فينيسيوس في شوط أول مثير

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الشارقة - اميمة ياسر -    

انتهت أحداث الشوط الأول من قمة ومانشستر سيتي بتقدم الفريق الملكي الإسباني بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في ذهاب نصف نهائي بطولة .

وأحرز هدف تقدم ريال مدريد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 35 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وبدأ ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند، جريليش.

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