ريال مدريد ومانشستر سيتي.. الملكي يتقدم بصاروخية فينيسيوس في شوط أول مثير

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي بتقدم الفريق الملكي الإسباني بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف تقدم ريال مدريد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 35 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/Q4YgU7ykD9aYQ

وبدأ ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند، جريليش.