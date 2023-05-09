الزمالك يتخطى بروكسي بصعوبة ويتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوزا صعبا على فريق بروكسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك الفائز من مواجهة فاركو والمصرية للاتصالات، في دور الـ16 من كأس مصر.

تقدم بروكسي مبكرا عن طريق لاعبه كامل أحمد، الذي استغل خطأ حاتم سكر لاعب الزمالك في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

وتعادل الزمالك عن طريق حاتم سكر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تقدم أحمد جمعة لاعب بروكسي بالهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وعادل الزمالك النتيجة عن طريق لاعبه حمزة المثلوثي في الدقيقة 78 من عمر المباراة، من رأسية رائعة.

وفي الشوط الاول الإضافي، نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثالث للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 99 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وبدأ الزمالك مواجهة بروكسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار"

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.