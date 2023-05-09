شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد محمد حسن أمام الزمالك فى الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 14، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 40، وقلص محمود الشبراوى نتيجة المباراة بإحراز هدف فى الدقيقة 66، وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف الهدف الثالث لبيراميدز فى الدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 25 مباراة، حقق الانتصار 14 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 26 فى المركز الرابع عشر، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.