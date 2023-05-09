شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9/ 5/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 9/ 5/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها، الزمالك يهزم بروكسى 3 / 2 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر، وأوسوريو يصرح: حققنا فوزا عادلا.. وبروكسى لا يستحق ركلة جزاء أخرى.

الزمالك يهزم بروكسى 3 / 2 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

فاز الزمالك على بروكسى 3/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ليتأهل أبناء الرداء الأبيض لدور الـ16 منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات .

أوسوريو: حققنا فوز "عادل".. وبروكسى لا يستحق ركلة جزاء أخرى

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أن مباريات الكأس في كل دول العالم تكون بمثابة فرصة للفرق التي تشارك في دوريات الدرجة الثانية لتقديم مباريات قوية.

أهداف مباراة الزمالك و بروكسي فى كأس مصر.. فيديو

فاز الزمالك على بروكسى 3/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل أبناء الرداء الأبيض لدور الـ16، منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات .

عمرو الدسوقى: لاعبو بروكسى قدموا أنفسهم بشكل مميز وسيتم بيعهم فى الموسم الجديد

أثنى عمرو الدسوقى، نجم المصرى البورسعيدى السابق، على لاعبى بروكسى بعد المباراة الكبيرة التى قدموها أمام الزمالك فى دور الـ32 من كأس مصر.

تعرف على موعد انطلاق مباريات الزمالك فى كأس الكؤوس الأفريقية لليد

يبدأ فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة غدا الأربعاء أمام فانز الكاميرونى.

رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك: التعهد الكتابى بالفوز بالبطولات ليس جديد