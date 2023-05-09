شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تونس يستقبل بعثة الأهلى استعدادا لمواجهة الترجى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

وتواجد السفير المصري سمير عدلي المدير الإداري، اللذين سبقا البعثة إلى تونس لتذليل أي صعاب والاطمئنان على كافة الإجراءات الإدارية.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.