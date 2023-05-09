شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: حققنا فوز "عادل".. وبروكسى لا يستحق ركلة جزاء أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أن مباريات الكأس في كل دول العالم تكون بمثابة فرصة للفرق التي تشارك في دوريات الدرجة الثانية لتقديم مباريات قوية.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة أنه درس المنافس جيدا، وأنه لم يقلل من حجمه، مضيفا أنه دفع بتشكيل من لاعبين صغار السن، ومنح الفرصة للبعض الآخر أمثال سامسون ومحمود شبانة ويوسف أسامة نبيه.

وقال أوسوريو: "التعديلات التي أجراها الجهاز الفني بين الشوطين ساهمت في تحسن مستوى الفريق، وكانت هناك أخطاء فردية في المباراة تسببت في تلقي الزمالك لأهداف".

وأوضح المدير الفني أن بروكسي فريق محترم وكان منافس جيد في لقاء اليوم، وأن فوز الزمالك في اللقاء أمر عادل، كما أنهم لا يستحقون ركلة جزاء أخرى في اللقاء".

وأضاف أوسوريو: "الزمالك يحتاج لاستغلال الفرص بشكل أفضل في الثلث الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية كي يتمكن من التسجيل في كل المباريات".

وفيما يخص التغييرات التي أجراها بين شوطي المباراة كان هدفها لمنح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين وفي ظل رغبته لمنح بعض اللاعبين راحة، وأضاف أن التغييرات ساعدت في سيطرة الزمالك على الكرة .

واكد أوسوريو أن حمزة المثلوثي شارك في مركز جديد عليه وتواجد في وسط الملعب بشكل كبير، وفي نهاية المباراة تحول الى مركز المساك الثالث وسبق وأن وأجاد في هذا المركز من قبل.

وتابع أوسوريو: "تدربنا في الأيام الماضية على طريقة اللعب في مباراة اليوم وأحيانا ليفربول يستخدم أرنولد في وسط الملعب ونفس الأمر مع مانشستر سيتي الذي يستخدم والكر وستونز في وسط الملعب أيضا".

وتابع المدير الفني: "طريقة اللعب اتبعتها اليوم يعتمد عليها أكثر من فريق، وليست خاصة بالمنافس الذي واجهناه، وأحيانا يستطيع اللاعب المشاركة في أكثر من مركز".

وشدد على أن الخصم استغل لعب الزمالك بضغط عالي في لقاء اليوم ونجح في التسجيل، و أضاف أن إصابة ناصر منسي كانت سببا في منح سامسون أكينولا لفرصة في لقاء اليوم.

وأضاف أن الجهاز الفني أن كل اللاعبين يستحقون الحصول على فرصة في الفترة المقبلة للوقوف على مستواهم والحكم عليهم.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على بروكسي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.