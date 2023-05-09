شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دسوقى: لاعبو بروكسى قدموا أنفسهم بشكل مميز وسيتم بيعهم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى عمرو الدسوقى، نجم المصرى البورسعيدى السابق، على لاعبى بروكسى بعد المباراة الكبيرة التى قدموها أمام الزمالك فى دور الـ32 من كأس مصر.

وقال عمرو الدسوقى فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك دخل فريق بروكسى المباراة للتنافس معه، مما أجدى إلى أن بروكسى كان أفضل من الزمالك".

وأضاف: "مباراة اليوم أكدت عدم وجود فروق كبيرة بين الزمالك وبروكسى، مع أن لاعبى بروكسى لسه أعمارهم صغيرة وقدموا أنفسهم بشكل مميز وأعتقد أنهم سيتم بيعهم فى الموسم الجديد".

وفاز الزمالك على بروكسى 3/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ليتأهل أبناء الرداء الأبيض لدور الـ16 منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات.

أحرز هدف بروكسى كامل احمد في الدقيقة 7 ، وتعادل حاتم سكر للزمالك في الدقيقة 42 من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف أحمد جمعة الهدف الثانى لبروكسى ، قبل أن يعود التونسى حمزة المثلوثى ويتعادل للفريق الأبيض.

وفى الشوط الإضافى الأول استطاع التونسى سيف الجزيرى إحراز الهدف الثالث للزمالك من عرضية متقنة لمصطفى شلبى.