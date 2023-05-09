شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 / 5 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية منها ، الزمالك يفوز على بروكسي 3 /2 ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر وبيراميدز يفوز على الإسماعيلي.

الزمالك يهزم بروكسى 3 / 2 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

فاز الزمالك على بروكسى 3/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ليتأهل أبناء الرداء الأبيض لدور الـ16 منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات .

بيراميدز يفوز على الإسماعيلى بثلاثية فى الدورى

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الأهلى يهزم بطل أثيوبيا 59/8 فى الكؤوس الأفريقية لليد.. صور

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره كيركوس الإثيوبي بنتيجة 59/8 فى لقاء افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة.

وصول بعثة الأهلى لتونس استعدادا لمواجهة الترجى بدورى الأبطال

وصلت بعثة النادي الاهلي منذ قليل لمطار قرطاج بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، و قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي استبعاد 9 لاعبين من رحلة تونس لمواجهة الترجي التونسي لأسباب مختلفة .

الأهلى يهزم بطل الكونغو 26/30 فى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أوتوهو الكونغولى، بنتيجة 26/30 فى أول لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

اتحاد الكرة يوضح حقيقة إقامة بطولتين للسوبر المصرى هذا الموسم؟

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة إقامة بطولتين للسوبر المصري هذا الموسم ، حيث أكد أن بطولة السوبر بشكلها الطبيعي ستقام بين بطل الدوري و بطل كأس مصر.

التوأم يشكو المصرى البورسعيدى لاتحاد الكرة بعد قرار الإقالة

تواجد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادى المصرى البورسعيدى فى مقر اتحاد الكرة بصحبة محاميه لتقديم شكوى رسمية ضد النادى المصرى، بعدما تم توجيه الشكر لهما بقرار مجلس إدارة النادى البورسعيدى.