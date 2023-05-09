شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يشهد حفل افتتاح الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الثلاثاء ، حفل إفتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

شهد حفل الإفتتاح حضور كلا من ، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و منصور أريمو رئيس الإتحاد الأفريقى و أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و مسئولو النادى الأهلى .

يلتقى حاليا فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره كيركوس الإثيوبي فى لقاء افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي، فاب الكاميروني.