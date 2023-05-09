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حسن مصطفى يشهد حفل افتتاح الكؤوس الأفريقية لليد

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القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الثلاثاء ، حفل إفتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة. 

 

شهد حفل الإفتتاح حضور كلا من ، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و منصور أريمو رئيس الإتحاد الأفريقى و أشرف صبحى وزير الشباب و   و مسئولو النادى الأهلى . 

 

يلتقى حاليا فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع   نظيره كيركوس الإثيوبي   فى لقاء افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة.

 

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

 

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

 

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي، فاب الكاميروني.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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