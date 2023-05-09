شكرا لقرائتكم خبر عن الكرتى أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز والإسماعيلى.. ويؤكد: تعاهدنا على تعويض الإخفاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المغربي وليد الكرتي، لاعب نادي بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الإسماعيلي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي. وسجل وليد الكرتي الهدف الأول لبيراميدز وصنع الهدف الثالث، وقدم مباراة ممتازة وساهم في فوز الفريق وحصده 3 نقاط مهمة.

قال الكرتي إن الفوز الذي حققه على حساب الإسماعيلي كان مهما للغاية من أجل الخروج من فترة التعثر الأخيرة التي مر بها الفريق، في ظل الخروج من الكونفدرالية ثم خسارة كأس السوبر وكان من المهم عودة الثقة مرة أخرى للاعبين والفريق.

وشدد على أنه من الضروري تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري واللعب في كل مباراة على أنها مواجهة كأس لا بد من الفوز فيها لأن الثلاث نقاط مهمة من أجل الاقتراب أكبر من صدارة الدوري في ظل المنافسة القوية مع الأهلي وفيوتشر على البطولة المحلية.

وأوضح أن اللاعبين تعاهدوا على التعويض في المرحلة المقبلة وتحقيق الانتصارات في الدوري وكأس مصر، والدوري هو الهدف حاليا والتركيز في المرحلة المقبلة على لقاء راية في الدوري.

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 25 مباراة، حقق الانتصار 14 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 26 فى المركز الرابع عشر، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.