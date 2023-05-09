الاتحاد اليمني لكرة القدم يستدعي المنتخب الأول والأولمبي بقائمة واحدة



استدعى الاتحاد اليمني لكرة القدم 43 لاعبًا ممثلين عن المنتخبين الأولمبي والأول، بهدف إقامة معسكر إعداد مشترك، تحت قيادة المدير الفني التشيكي ميروسلاف سكوب استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



وبحسب موقع الاتحاد سيتجمع المنتخب في مدينة مأرب لإقامة معسكر، تحت إشراف مساعد المدرب محمد الزريقي، لمدة أسبوع انتظارًا لتأشيرات المعسكر الخارجي الذي سيقام في السعودية لاحقًا.



وتقام بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في مدينتي بغداد وكربلاء العراقيتين، خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو/ حزيران المقبل، بمشاركة 8 منتخبات: "اليمن وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان والإمارات وعمان، إضافة إلى العراق المستضيف".



وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين تم استدعاءهم:



حراسة المرمى: (محمد أمان فتح - بسام فريد محمد - أسامة عبد الله حيدر - عبد الرحمن أحمد الريمي - عبد الله عبد الحكيم السعدي).



الدفاع: (عمر طلال عبد الله - هارون محمد الزبيدي - فيصل محمد معروف - محمد ناجي القشمي - محمد صالح البتول - هشام أحمد بلابل - محمد سعد الغيلي - جارالله علي الزغاري - أحمد محمد الوجيه - أحمد محمد البدوي - عمار محمد البيضاني - عماد حمود الجديمه - عبد الرحمن حمود شهبين - محمد خالد بولص)



الوسط: (محمد فوزي باحميد - محمد عبد الله العمودي - جميل جمال الدبعي - حسن محمد الكوماني - علاء الدين أحمد عوشه - حمزة محمد حنش - محمد راضي وديع - عبد الرحمن عادل الشامي - محمد أبوعلي فتيني - أنيس سالم المعاري - محمد حسن الطيري - محمد هاشم النجار).



الهجوم: (عمر عبد الله الداحي - محمد عبدالله الداحي - تامر ناضل سنان - قاسم حسين الشرفي - الخضر سالم الدوح - يوسف محمد الحيمي - محمد أحمد مهدي - منيف جسار مدهش - حمزة أحمد محروس - مازن حسن علي عبده - صقر إبراهيم الحربي - عماد محمد عبد الحبيب).



(موقع كورة)