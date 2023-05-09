بنزيما في مواجهة هالاند.. التشكيل الرسمي لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد الإسباني، وبيب جوارديولا، المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي يالإنجليزي، عن تشكيل فريقهما الرسمي في المواجهة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند، جريليش.