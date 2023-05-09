الزمالك يهزم بروكسى 3 / 2 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على بروكسى 3/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ليتأهل أبناء الرداء الأبيض لدور الـ16 منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات .

أحرز هدف بروكسى كامل احمد في الدقيقة 7 ، وتعادل حاتم سكر للزمالك في الدقيقة 42 من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء ، وأضاف أحمد جمعة الهدف الثانى لبروكسى ، قبل أن يعود التونسى حمزة المثلوثى ويتعادل للفريق الأبيض

وفى الشوط الإضافى الأول استطاع التونسى سيف الجزيرى إحراز الهدف الثالث للزمالك من عرضية متقنة لمصطفى شلبى .

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

تشكيل بروكسى كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: مروان النجار، مصطفى الصفتى، شاكر أشرف، نادي حسن

الوسط: محمد صبرى، عبد الحميد على، مصطفى حمادة، كامل أحمد، أدهم أحمد

الهجوم: أحمد جمعة

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول على عكس المتوقع حيث بادر لاعبو بروكسى الذى ينافس بدورى القسم الثانى بالضغط والهجوم على لاعبى الزمالك الامر الذى أفقد لاعبو الأخير تركيزهم ، ومن أول هجمة منظمة ينجح كامل احمد لاعب وسط بروكسى في إحراز الهدف الأول لفريقه من خطأ فادح لحاتم سكر ظهير أيسر الزمالك الذى قام بتصليح الكرة داخل منطقة الست ياردات للاعب الفريق المنافس الذى سددها مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم لفريقه .

لم يرتكن لاعبو بروكسى للدفاع بعد الهدف بل قاموا بشن بعض الهجمات التي مثلت خطورة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، وكاد الفريق أن يحرز الهدف الثانى بعد الهدف الأول مباشرة ، وبعد منتصف الشوط الأول بدأ لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم عن طريق سيد نيمار وسيف جعفر الذين قاموا ببناء عدة هجمات للضغط على دفاع المنافس .

وفى الدقيقة 42 ينجح حاتم سكر من إحراز هدف التعادل للزمالك من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء ، بعدها يحاول الفريق الأبيض إحراز هدف التقدم دون جدوى حتى اطلق وليد عبد الرازق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بين الفريقين .

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بأربعة تغييرات دفعة واحدة من أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض بإشراك التونسى سيف الجزيرى ومحمود شيكابالا ومصطفى شلبى وإبراهيما نداى لزيادة الكثافة الهجومية وبالفعل دانت السيطرة للاعبى الزمالك وشهدت الهجمات خطورة على مرمى بروكسى .

ضغط لاعبو الزمالك بكل خطوطه بغية إحراز هدف التقدم دون جدوى بعدما قابله دفاع محكم من لاعبى بروكسى الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة والتي جاء من إحداها الهدف الثانى من ركلة جزاء احتسبها وليد عبد الرازق حكم المباراة سددها أحمد جمعة المتخصص على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك

يواصل الزمالك الضغط من أجل إدراك هدف التعادل ، وظهور استعجال في إنهاء الهجمات ، حتى تأتى الدقيقة 78 والتي تعلن عن هدف التعادل للزمالك من رأسية للتونسى حمزة المثلوثى بعد عرضية متقنة لمصطفى شلبى من الجانب الأيسر .

يستمر محاولات الزمالك بعد هبوط المستوى الفني لبروكسى بعض الشئ نتيجة للمجهود الكبير الذى قام به اللاعبون طوال اللقاء ، وفى اللحظات الأخيرة يجرى اوسوريو تغييره الأخير بنزول المغربى أحمد بلحاج بدلا من سيف جعفر ، ويحاول لاعبو الأبيض إنهاء اللقاء في الوقت الأصلى دون جدوى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ليلجأ الفريقين للوقت الإضافى .

فى الشوط الإضافى الأول يستطيع الزمالك من إحراز هدف السبق عن طريق التونسى سيف الجزيرى من عرضية لمصطفى شلبى معلنا عن التقدم للزمالك ، ورغم محاولات المنافس القوية والتى مثلت خطورة على مرمى محمد عواد إلا أن لاعبو بروكسى افتقدوا اللمسة الأخيرة .

ضغط لاعبو بروكسى بكل قوة في الشوط الإضافى الثانى من أجل إدراك هدف التعادل وقام لاعبوه بشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى محمد عواد إلا أن المجهود الزائد الذى قام به اللاعبين طوال أحداث اللقاء كان له الأثر في هبوط المخزون البدنى وضياع الفرص تباعا .

في المقابل اعتمد لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة عن طريق شيكابالا وأحمد بلحاج الذى حاول إحراز الهدف الرابع وأضاع فرصتين خطيرتين حتى أطلق حكم اللقاء نهاية اللقاء معلنا فوز الزمالك على بروكسى .