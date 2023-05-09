شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل أثيوبيا 59/8 فى الكؤوس الأفريقية لليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره كيركوس الإثيوبي بنتيجة 59/8 فى لقاء افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة.

وسبق اللقاء مواسم حفل افتتاح البطولة على صالة الملك عبد الله الفيصل، بحضور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى، ومسئولى النادى الأهلى.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي، .