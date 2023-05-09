شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر يسجل هدف التعادل للزمالك فى شباك بروكسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حاتم سكر لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه فى شباك بروكسى بالدقيقة 41 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر ،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر ،خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

وبدأ بروكسى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: فرج شوقى،الدفاع: مروان النجار، مصطفى الصفتى، شاكر أشرف، نادي حسن ،الوسط: محمد صبرى، عبد الحميد على، مصطفى حمادة، كامل أحمد، أدهم أحمد،الهجوم: أحمد جمعة.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من، إبراهيم الجرايحي وعبد الله السنجهاوي ومدحت إبراهيم ومحمود أحمد وبسام وليد وإبراهيم محمد سليمان وأحمد عبد الهادي وأحمد فهمي ومحمد مصطفى.



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