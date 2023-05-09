شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل أمام بروكسى 1-1 فى الشوط الأول من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك مع بروكسى بهدف لمثله عقب نهاية الشوط الاول في المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر .

احرز هدف بروكسى كامل احمد في الدقيقة 7 ، وتعادل حاتم سكر للزمالك في الدقيقة 42 من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء .

جاءت أحداث الشوط الأول على عكس المتوقع حيث بادر لاعبو بروكسى الذى ينافس بدورى القسم الثانى بالضغط والهجوم على لاعبى الزمالك الامر الذى أفقد لاعبو الأخير تركيزهم ، ومن أول هجمة منظمة ينجح كامل احمد لاعب وسط بروكسى في إحراز الهدف الأول لفريقه من خطأ فادح لحاتم سكر ظهير أيسر الزمالك الذى قام بتصليح الكرة داخل منطقة الست ياردات للاعب الفريق المنافس الذى سددها مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم لفريقه .

لم يرتكن لاعبو بروكسى للدفاع بعد الهدف بل قاموا بشن بعض الهجمات التي مثلت خطورة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، وكاد الفريق أن يحرز الهدف الثانى بعد الهدف الأول مباشرة ، وبعد منتصف الشوط الأول بدأ لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم عن طريق سيد نيمار وسيف جعفر الذين قاموا ببناء عدة هجمات للضغط على دفاع المنافس .

وفى الدقيقة 42 ينجح حاتم سكر من إحراز هدف التعادل للزمالك من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء ، بعدها يحاول الفريق الأبيض إحراز هدف التقدم دون جدوى حتى اطلق وليد عبد الرازق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بين الفريقين .

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

وجاء تشكيل فريق بروكسى لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: مروان النجار، مصطفى الصفتى، شاكر أشرف، نادي حسن

الوسط: محمد صبرى، عبد الحميد على، مصطفى حمادة، كامل أحمد، أدهم أحمد

الهجوم: أحمد جمعة



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