شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط والشامى فى هجوم الإسماعيلى أمام بيراميدز فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة المقرر لها السابعة مساء، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى

الوسط: عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب

الهجوم: فراس شواط

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد رفضت طلب بيراميدز بتأجيل المباراة، وتضمنت أسباب رفض الرابطة التأجيل إلى المادة 109 من لائحة المسابقات، والرغبة فى عدم إرباك جدول المسابقة المحلية وتفادى تأجيل أى مباريات فى الأيام المقبلة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

بينما يمتلك بيراميدز 46 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 24 مباراة، حقق الانتصار 13 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بمعنويات منخفضة بعدما خسر أمام الأهلي بهدف دون رد في مباراة السوبر المصري التي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

بينما يفتقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه باهر المحمدى فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري، بسبب الإيقاف، بعدما حصل اللاعب على ثلاثة إنذارات فى مباريات الدراويش الأخيرة.