شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أحمد يسجل الهدف الأول لبروكسى فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل كامل أحمد لاعب بروكسى الهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

وجاء تشكيل فريق بروكسى لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: مروان النجار، مصطفى الصفتى، شاكر أشرف، نادي حسن

الوسط: محمد صبرى، عبد الحميد على، مصطفى حمادة، كامل أحمد، أدهم أحمد

الهجوم: أحمد جمعة