شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينعى مسؤول المهمات بالفريق الأول عبد الحارس ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى نادي المقاولون العرب مسؤول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبد الحارس ماهر الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر المقاولون بيانا جاء كالتالي: يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني وكافة المنتسبين للنادي بالعزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كسر فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب رقماً سلبياً بعد الفوز المهم الذى حققه ذئاب الجبل برباعية نظيفة على فريق الحمام، فى مباراة دور الـ32 التى جمعت الفريقين أمس، ليتأهل الفريق إلى دور الـ16.

وحقق المقاولون انتصاره الأول بالفوز على الحمام، بعد 75 يوماً دون انتصارات، حيث يرجع آخر فوز حققه المقاولون، إلى 22 فبراير الماضى عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى الدورى، ومنذ تلك المباراة خاض المقاولون 11 لقاء فى مختلف المسابقات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار قبل الفوز على الحمام فى كأس مصر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.