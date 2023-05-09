كولر يعلن قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن قائمة المارد الأحمر، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة ، عصر اليوم ،الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجي في العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الـ25 لاعباً في الأهلي الذين سافرو لتونس، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح و محمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم وعلي معلول و محمد أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد قندوسي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا و محمد فخري ومحمد مجدي أفشة و حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الضاوي "كريستو" ومحمد شريف.

وشهدت القائمة تواجد محمود متولي الذي تعرض لإصابة بالإغماءة في السوبر المصري الأخير وكان مُرشح للغياب عن رحلة تونس لكنه تواجد في القائمة ، كما عاد عمرو السولية الذي غاب عن السوبر للأصابة أيضاً.

فيما غاب عن القائمة كلاً من: رامي ربيعة وكريم فؤاد و أكرم توفيق للإصابة ، وسافيو وأيمن اشرف وشادي حسين ورأفت خليل وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي موعد مباراتي الأهلي والترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كاف أن مباراة الذهاب فى تونس سوف تقام يوم الجمعة 12 مايو، فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد حمادى العقربى "رادس" بتونس.

بينما حدد كاف موعد مباراة العودة فى القاهرة يوم الجمعة 19 مايو فى العاشرة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي بعدما أطاح بالرجاء المغربي من ربع النهائي.