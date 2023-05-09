شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: دكة الزمالك أتقل من الموجودين فى الملعب وأتمنى إنهاء المباراة مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن تشكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك فيه بعض الأمور التى من الممكن أن تسبب للزمالك مشاكل، ولكن فى هذه المباراة سيكتشف إمكانيات بعض اللاعبين.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "تشكيل الزمالك فيه حاجات كان الأفضل تعديلها فكان لابد من وجود محمود حمدى الونش فى دفاع الزمالك لأن حسام عبد المجيد ومحمود شبانة أول مرة يلعبوا مع بعض وده ممكن يشكل خطورة كبيرة على الزمالك".

وأضاف فاروق جعفر: "أن الثنائى سيد نيمار ويوسف أسامة نبيل يميل لعبهم إلى الأطراف أكثر، فالزمالك محتاج لاعب يخترق من العمق أكثر، خاصة أن بروكسى من المتوقع أن يدافع بكل اللاعبين".

وتابع: "أتمنى أن اللاعبين تاخد المباراة بشكل جدى وإثبات أنفسهم ويكون فى تجانس مع بعض علشان يقدروا يخلصوا المباراة من بدرى".

وأوضح فاروق جعفر: "دكة بلاء الزمالك أتقل من اللاعبين الموجودين داخل الملعب، وأرى أن هذه النقطة ستمثل ضغط كبير على اللاعبين فى الملعب".

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

وجاء تشكيل فريق بروكسى لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: مروان النجار، مصطفى الصفتى، شاكر أشرف، نادي حسن

الوسط: محمد صبرى، عبد الحميد على، مصطفى حمادة، كامل أحمد، أدهم أحمد

الهجوم: أحمد جمعة