شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يقود هجوم بروكسى أمام الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسى أحد أندية القسم الثاني، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة الدولي بعد قليل، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل فريق بروكسى لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: مروان النجار، مصطفى الصفتى، شاكر أشرف، نادي حسن

الوسط: محمد صبرى، عبد الحميد على، مصطفى حمادة، كامل أحمد، أدهم أحمد

الهجوم: أحمد جمعة

يخوض بروكسى الذى يشارك بدورى القسم الثانى المباراة بأعصاب هادئة بهدف كتابة تاريخ خاص للفريق الذى صعد من الدرجة الثالثة للثانية الموسم الماضى، وينافس حاليا بالمجموعة الثالثة بحرى على البقاء واللعب بدورى المحترفين في الموسم المقبل.

ويخوض بروكسى محمد حامد كمدير فنى، ومعه كتيبة من اللاعبين الشباب على بعض عناصر الخبرة، مثل أحمد جمعة مهاجم المصرى الأسبق، وأحمد شكرى صانع ألعاب الأهلى الأسبق، ويشارك الفريق بشكل مميز بدورى القسم الثانى.

ورغم فارق الإمكانيات بين الفريقين إلا أن المباراة لن تكون سهلة على أصحاب الرداء الأبيض، فى ظل قوة المنافس الذى يسعى هو الآخر لتحقيق مفاجأة والفوز والتأهل لدور الـ16 لبطولة كاس مصر.