شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يقود هجوم الزمالك أمام بروكسى بكأس مصر وعواد يعود لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر، الذى شهد عودة الحارس محمد عواد على حساب زميله محمد صبحى الذى شارك فى مباريات الدورى السابقة، فيما يقود المهاجم البنينى سامسون اكينولا البعيد عن المباريات خط الهجوم.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.