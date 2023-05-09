شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،محمود متولى ينتظم اليوم فى تدريبات الأهلى،بعثة الأهلى تغادر لتونس اليوم لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائى الأبطال ،فيتوريا يفضل مواجهة منتخب أفريقى على البرازيل وديًا فى يونيو.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على خوض مواجهة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات إفريقيا، في يونيو المقبل.

بعثة الأهلى تغادر لتونس اليوم لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائى الأبطال

تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

محمود متولى ينتظم اليوم فى تدريبات الأهلى

ينتظم محمود متولى، مدافع النادى الأهلى اليوم الثلاثاء، فى تدريبات ناديه بحسب تأكيدات أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق، وخاض متولى مرانًا استشفائيًّا فى الجيم، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

3 مباريات مصرية فى ختام منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

تختتم فى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء منافسات الدور ربع النهائى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

اتحاد الكرة يجرى تغييرات فى الجهاز الفنى لمنتخب الصالات

أستقر اتحاد الكرة على إجراء تغييرات فى الجهاز الفني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، نظرا لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتحديدا عقب الخسارة من ليبيا وديا مؤخرا.

حذر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب لاعبيه من الانشغال بالعروض في الجولات الأخيرة بالدوري، خاصة أن الفريق يحتل قاع الترتيب وبات فى موقف صعب للنجاة من الهبوط.

كسر فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب رقماً سلبياً بعد الفوز المهم الذى حققه ذئاب الجبل برباعية نظيفة على فريق الحمام، فى مباراة دور الـ32 التى جمعت الفريقين أمس، ليتأهل الفريق إلى دور الـ16.