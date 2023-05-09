شكرا لقرائتكم خبر عن كارمة وليد لاعبة منتخب الشراع تحصد ذهبية البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت كارمة وليد لاعبة المنتخب المصري للشراع الميدالية الذهبية ضمن منافسات البطولة الأفريقية للشراع الأوبتمست تحت 15 سنة، في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

وأقيمت البطولة الإفريقية للشراع طراز الأوبتمست، في مدينة المضيق بالمغرب، خلال الفترة من 2 وحتى 9 مايو الجارى ، بمشاركة كارمة وليد لاعبة المنتخب المصري للشراع.

وتعتبر كارمة وليد اللاعبة المصرية الوحيدة التي شاركت في البطولة، ونجحت في تحقيق إنجاز كبير وهو حصد اللقب والميدالية الذهبية، وسط مشاركة 89 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة إفريقية.

ويقود المنتخب المصري للشراع فنيًا محمد جمال، ويترأس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء الباسل عبد الله.