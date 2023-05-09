شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل مطار القاهرة لبدء رحلة تونس ومواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي ، إلى مطار القاهرة منذ قليل لبدء رحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا .

واختتم الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن عدد من الأمور الفنية التي تخص تحضيرات الاهلي لمواجهة الفريق التونسي قبل لقاء الذهاب.

وخاض اللاعبون جانباً من التدريبات البدنية المتنوعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال ، وقاد سامي قمصان مدرب الفريق، اللاعبين في فقرات تدريبية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين ثلاث مجموعات.

واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران وتتوجه بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو المجلس؛ عصر اليوم إلى تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.