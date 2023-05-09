شكرا لقرائتكم خبر عن زياد عمرو بطل ألعاب القوى لـ"الخليج 365": فخور بفضية أفريقيا ولقب الطائر الأقرب لقلبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى زياد عمرو سيد لاعب منتخب ألعاب القوى والفائز بفضية البطولة الأفريقية للوثب والتى أقيمت في زامبيا مؤخراً سعادته باللقب الذى حققه خاصة وأنها أول بطولة أفريقية يتوّج بها مع تحقيق رقم قوى وسط منافسة قوية.

إشادة عالمية بـ زياد عمرو سيد وأضاف زياد عمرو سيد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن المنافسة كانت مع أبطال مُصنفين على العالم ، وهذا اللقب له مذاق خاص بعدما حصدت البطولة التى سبق وحققها بطل العالم بجنوب أفريقيا والذى أبدى إعجابه بمستوايا وقدراتي في اللعبة وحرص على تبادل التيشيرت وسط اشادات كبيرة بالميدالية والمستوى.

اللقب الأغلى

وأشار بطل العاب القوى أنه فخور باللقب الذى أطلقه عليه اتحاد العاب القوى ووزارة الرياضة وهو"الطائر المصرى" فى ظل رفع علم مصر على منصة التتويج إضافة إلى إطلاق اللقب عليه من احد القنوات بزامبيا أيضاً لذا فهو مُمتن جداً لهذا اللقب ويعتز به كثيراص.

وكشف اللاعب أن أول مكالمة تلقاها بعد الفوز باللقب كانت من والدته ثم توالت مكالمات التهنئة من كثيريين في المجال الرياضي ، وأشادوا به وبالأنجاز الذي حققه في البطولة العالمية.

بداية الرياضة وبدأ زياد عمرو ممارسة وهو فى الـ 14 من العمر وهو حاليا في الفرقة أولى كليه طب اسنان جامعة عين شمس.

الرياضة والدراسة وعن قدرته على التوفيق بين الرياضة والدراسة ، قال زياد انه يتدرب 5 و 6 مران أسبوعيا، بالإضافة إلى تواصل الدكتور وسام مدرب المنتخب معه يوميا لتوفيق مواعيد التدريبات مع الدراسة والمذاكرة.

أهم الميداليات وحقق زياد العديد من الالقاب والميداليات فى مختلف البطولات ، منها ذهبية البطولة العربية تحت ١٨ سنة في تونس بالإضافة إلى ذهبية بطولة الجمهورية للكبار وتحت 20 سنة و تحت 18 سنة أكثر من مرة.