شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك وبوركسى.. 7 أندية تحجز مقعدها فى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 7 أندية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، الموسم الجاري، بعد إقامة 7مباريات بدور ال32 حتى الآن، والفرق المتأهلة هي الداخلية وسيراميكا وسموحة وإنبي والمقاولون والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي.

وتخطي الداخلية نظيره أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وتخطى سموحة نظيره البنك الأهلي والمصري من مفاجآت كاس مصر بالفوز علي الو ايجيبت وشبان قنا وبترول أسيوط بالترتيب.

بينما حقق سيراميكا الفوز على دكرنس، وفاز المقاولون على الحمام، وحقق إنبي فوزا عريضا على لافيينا.

ويلتقي اليوم الثلاثاء، الزمالك مع بروكسي، والاتحاد السكندري مع السكة الحديد في دور ال 32 لبطولة كأس مصر.