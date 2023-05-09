شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإسماعيلى تكرم أبطال ألعاب القوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أبو بكر الحديدي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي والدكتورة هناء شبيب عضو المجلس على تكريم كلاً من هالة صدقي ويوسف سمير بمقر مجلس الإدارة ،وذلك بعد تألقهما في فريق ألعاب القوى ببطولة الجمهورية.

شهد حفل التكريم حضور كلاً من الأستاذ محمود اليسقي المدير التنفيذي للنادي وأحمد صالح نائب المدير التنفيذي للشئون الرياضية فضلا عن كابتن عادل مصطفي وعمرو عمارة وهارون قاسم رئيس جهاز ألعاب القوى بجانب محمد حسين المدير الفني لفريق ألعاب القوى وريم عبد الله مدربه البطل يوسف سمير.

ونالت البطلة هالة صدقي الميدالية الذهبية في العدو خلال منافسات 400 متر والبطل يوسف سمير حصد برونزية الوثب العالي.

يأتي هذا التكريم ، ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاسماعيلي نحو الاهتمام بشكل جلي بالمميزين في كافة الألعاب والعمل جلياً من أجل توفير كافة الأجواء التي تكفل تحقيقهم نتائج أفضل وإعلاء اسم النادي عاليا.