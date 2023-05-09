شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق مباريات الزمالك فى كأس الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة غدا الأربعاء أمام فانز الكاميرونى.

موعد مباراة الزمالك و فانز الكاميرونى

يقام لقاء الزمالك أمام فانز الكاميرونى غدا الأربعاء فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

يسعى الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى هذه البطولة بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الأهلى الأحد الماضى على نفس الصالة بنتيجة 27 / 24 مما دفع الإدارة إلى توجيه الشكر للمدير الفنى الإسبانى .

و أقيم الإجتماع الفنى للبطولة مساء الإثنين بحضور ضور خالد العوضي مدير البطولة، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومن الاتحاد الإفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.