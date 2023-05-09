شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جنسيات حكام نهائى دورى سوبر كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد الفلكى عن طاقم التحكيم الأجنبى المقرر له المشاركة فى إدارة مباريات نهائى دورى السوبر لكرة السلة رجال، والتى تقام بين الاتحاد السكندرى والأهلى بداية من غد الأربعاء.

وتقرر الاستعانة بطاقم تحكيمى من المقرر مشاركته فى مباريات كأس العالم للرجال 2023 وهم "أنايا فريلي من بنما، أوسكار لوسيس من لاتفيا، جوني باتيستا من بورتوريكو".



طاقم التحكيم

وسبق للحكم أنايا فريلي المشاركة في النسخة الماضية من نهائيات كأس العالم للرجال وكأس العالم للأندية 2023، ونهائيات كأس العالم للسيدات في العام الماضي، بجانب عدد من البطولات الكبرى حول العالم.

بينما شارك أوسكار لوسيس من قبل في نهائيات بطولة أمم أوروبا ونهائيات كاس أوروبا عام 2022 بجانب نهائيات بطولة الأفرو باسكت عام 2019.

وشارك جوني باتيستا في كأس العالم للشباب عام 2022 ونهائيات كأس العالم للسيدات 2022 وكأس العالم للشابات في عام 2021.

ومن المقرر أن يصل ثلاثي التحكيم الأجنبي إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة استعدادًا لإدارة مباريات سلسلة النهائي التي تنطلق الأربعاء على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.