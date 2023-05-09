شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى ينتظم اليوم فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود متولى، مدافع النادى الأهلى اليوم الثلاثاء، فى تدريبات ناديه بحسب تأكيدات أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق، وخاض متولى مرانًا استشفائيًّا فى الجيم، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حالة اللاعب الصحية جيدة، وأدى تدريبات استشفائية تمهيدًا للمشاركة في المران الجماعي.

وأوضح طبيب الأهلى أن متولى سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق بداية من اليوم.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرَّض محمود متولي للإغماء عقب مباراة بيراميدز، الأمر الذى أصاب الجماهير فى ملعب محمد بن زايد بالرعب، واستدعى الأطباء سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعا، بعد سقوط محمود متولى بشكل مفاجئ.

ولم تمضِ دقائق قليلة حتى استفاق محمود متولي، ليبدأ الأهلي الاحتفال عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الرابعة عصر اليوم الثلاثاء موعدًا للسفر إلى لتونس لملاقاة الترجى، كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.