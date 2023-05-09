شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مصرية فى ختام منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء منافسات الدور ربع النهائى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشهد اليوم الأخير من منافسات ربع النهائى 3 مواجهات مصرية، وجاءت مباريات المصريين كالتالى..

ـ نور الشربينى والإنجليزية جورجينا كيندى، فى الواحدة والنصف صباح الأربعاء

ـ كريم عبد الجواد والبيروفى دييجو إلياس، فى الثانية والنصف صباح الأربعاء

ـ طارق مؤمن والإنجليزى محمد الشوربجى، فى الخامسة فجر الأربعاء

وكان 4 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى نصف النهائى بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من ربع النهائى، وهم، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، ووثلاثي وادي دجلة، علي فرج، نوران جوهر وهانيا الحمامي.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.