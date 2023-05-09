شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ناديان قطريان يتنافسان على التعاقد مع حمدى فتحى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك ناديين قطريين يتنافسان على التعاقد مع حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "هناك ناديان فى وسط جدول الدورى القطرى يريدان التعاقد مع حمدى فتحى بعدما رشحه بعض الوكلاء وبعض الشركات وهناك تفكير قوى فى إتمام الصفقة".

ويضيف شوبير: "لم يتحدث أحد الناديين مع اللاعب ولم يرسلا عروضا رسمية للأهلى إذن تصريح مسئولى الأهلى وتصريحات اللاعب سليمة فلم تصلهم أى عروض رسمية لكن هناك تفكير ودراسة من الناديين القطريين لإرسال عرض قوى تماشياً مع إمكانيات حمدى فتحى المتميزة فهو أفضل لاعب خط وسط ليس في مصر فحسب وإنما في أفريقيا بأكملها".

وحدد مسئولو النادى الأهلى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء موعدًا للسفر إلى لتونس لملاقاة الترجى، كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر لتسهيل ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.