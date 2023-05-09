شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بروكسى الليلة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك نظيره بروكسى، في السادسة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه فى اللقاء الأخير على سيراميكا بهدف دون مقابل بالدوري ، ويسعى للصعود لدور الـ16 من أجل المنافسة على البطولة المفضلة لجماهيره بالإضافة للعودة للطريق الصيح بعدما وقف الكولومبي كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق على نقاط القوة والضعف خلال الفترة الماضية .

ومن المقرر أن يجرى أوسوريو بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيل الفريق، بالاستعانة بعناصر الشباب وعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة بعيدة من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمباريات المقبلة، فى ظل سعيه نحو تقييم جميع اللاعبين قبل نهاية الموسم والتي سيقوم فيه بتقديم تقرير فنى لمجلس الإدارة عن اللاعبين المستغنى عنهم أول التي سيتم التعاقد معهم.

ويسعى أوسوريو لاكتشاف بعض اللاعبين الجدد من أجل تأهيلهم جيدا والاعتماد عليهم خلال المباريات المقبلة، على رأسهم سيد نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وحاتم سكر الذى شارك في اللقاء الأخير للفريق بديلا لأحمد فتوح في الجانب الأيسر ونال إشادة الجهاز الفني.

ومن المتوقع أن يبدأ أوسوريو المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد في حراسة المرمى أمامه الرباعى حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود الونش وأحمد فتوح، في الوسط محمد أشرف روقا ونبيل دونجا وإبراهيما نداى وفى الهجوم أحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى وسيف جعفر.

وفى المقابل، يخوض بروكسى الذى يشارك بدورى القسم الثانى المباراة بأعصاب هادئة بهدف كتابة تاريخ خاص للفريق الذى صعد من الدرجة الثالثة للثانية الموسم الماضى، وينافس حاليا بالمجموعة الثالثة بحرى على البقاء واللعب بدورى المحترفين في الموسم المقبل.

ويخوض بروكسى محمد حامد كمدير فنى، ومعه كتيبة من اللاعبين الشباب على بعض عناصر الخبرة، مثل أحمد جمعة مهاجم المصرى الأسبق، وأحمد شكرى صانع ألعاب الأهلى الأسبق، ويشارك الفريق بشكل مميز بدورى القسم الثانى.

ورغم فارق الإمكانيات بين الفريقين إلا أن المباراة لن تكون سهلة على أصحاب الرداء الأبيض، فى ظل قوة المنافس الذى يسعى هو الآخر لتحقيق مفاجأة والفوز والتأهل لدور الـ16 لبطولة كاس مصر.