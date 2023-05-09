شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع السفارة المصرية فى تونس لبحث ترتيبات مباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية فى تونس لبحث ترتيبات إقامة الفريق الأحمر فى تونس، قبل خوض مباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل، والاطمئنان على توفير كل احتياجات البعثة الحمراء من فنادق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل النقل.

وحرص مسئولو الأهلي على سفر وفد مكون من سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي لمعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل النقل، وكل احتياجات البعثة الحمراء طوال فترة إقامتها فى الأراضي التونسي حتى موعد المغادرة بعد الانتهاء من مباراة الترجي التونسي.

ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.