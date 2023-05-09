شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحذر لاعبيه من الانشغال بالعروض فى جولات الحسم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب لاعبيه من الانشغال بالعروض في الجولات الأخيرة بالدوري، خاصة أن الفريق يحتل قاع الترتيب وبات فى موقف صعب للنجاة من الهبوط.

وعقد أحمد أيوب المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه أكد لهم أن البقاء في الدوري ليس صعبا، مع تبقى 9 جولات على نهاية المسابقة، خاصة أن الفارق بين الحرس صاحب المركز الأخير برصيد 16 نقطة وبين أخر مركز ضمن البقاء وفقا للترتيب الحالي هو 10 نقاط فقط.

وبدأ الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، البحث عن مباريات ودية للفريق بعد تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلى والتي كان مقرا لها 9 مايو الجاري. ويسعى أيوب لرفع درجة استعداد فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد عشرة أيام، وتحديدا يوم 17 مايو فى الدوري، خاصة أن هذه الفترة كان الفريق بحاجة إليها لإعادة ترتيب أوراقه بعدما بات فى وضع صعب بمؤخرة جدول الترتيب.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.