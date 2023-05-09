شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، وثلاثي وادي دجلة، علي فرج، نوران جوهر وهانيا الحمامي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي كالتالي:

- فوز نوران جوهر على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-5.

- فوز هانيا الحمامي على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-5.

- فوز مصطفى عسل على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 3-11, 11-6, 5-11, 12-10.

- فوز علي فرج على منافسه النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 5-11, 11-2, 11-4.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.