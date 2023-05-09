شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لخماسى الأهلى اليوم.. وجلسة بين كولر وأبو عبلة قبل رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع خماسي الأهلي "عمرو السولية ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى ورأفت خليل" لفحص طبي اليوم من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، لتحديد موقفهم النهائي من السفر مع بعثة الأهلي إلى تونس، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويعقد أبو عبلة جلسة مع مارسيل كولر لإطلاعه على حالة كل اللاعبين الطبية وموقفهم من المشاركة في مباراة الترجي وإمكانية السفر من عدمه.

واستبعد الخماسي السولية وياسر وربيعة والضاوي ورأفت من المشاركة في مباراة السوبر المصري بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية قبل أن يتعافى محمد الضاوى، على أن يتحدد الموقف النهائي من سفرهم اليوم، وإن كان الثنائي السولية وياسر إبراهيم هما الأقرب لدخول القائمة من بين كل اللاعبين المصابين.

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.